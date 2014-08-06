Требуется копирайтер, тематика - строительство

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Завершен45 заявок704 просмотра

Требуется написание текстов на тематику строительства (гидроизоляция кровель, подземная гидроизоляция и т.п.)

Оплата - 250 руб. за 1000 символов с пробелами. Работы немало.

Тексты нужно писать в основном оптимизированные под ключевые запросы. Также важно качество, поэтому большим плюсом будет опыт в строительной тематике и портфолио.

11 лет назад
Mongrel
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tolika
61 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
30 дней
Спасибо за проделанную работу, могу рекомендовать, как копирайтера, имеющего неплохое представление о строительной тематике.
Отличный заказчик!!!

Заявки фрилансеров

tolika
61 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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