Требуется копирайтер, тематика - строительство

Для интернет-магазина требуется разработать Пользовательское соглашение и Политику безопасности. Крайне желательно, чтобы эти документы не только соответствовали действующему законодательству, но и по-человечески нормально читались. Тексты, разумеется, должны быть уникальными. От заинтересованных в данной работе - ...