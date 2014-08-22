Нужен рерайт существующих статей + копирайт того, чего нет. Тема - реклама в метрополитене Москвы. Информацию я предоставляю. Предпочтение - цена + грамотность. От Вас ...
Написать 12 статей строительной тематики (рерайт)
Написать 12 статей строительной тематики (рерайт). Статьи рерайт с уникальностью 95% и выше. Размером от 3/4 страницы А4 до 1 страницы А4
Ключевые слова гибко вставить, чтобы читалось как для людей. Писать
нужно от лица фирмы, употребляя "мы", "наша фирма" , "наша компания" и т.д.
Ключевики и задание конкретное будут даны.
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