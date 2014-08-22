Написать 12 статей строительной тематики (рерайт)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен36 заявок310 просмотров

Написать 12 статей строительной тематики (рерайт). Статьи рерайт с уникальностью 95% и выше. Размером от 3/4 страницы А4 до 1 страницы А4

Ключевые слова гибко вставить, чтобы читалось как для людей. Писать

нужно от лица фирмы, употребляя "мы", "наша фирма" , "наша компания" и т.д.

Ключевики и задание конкретное будут даны.

11 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

He_Sa
27 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Написал статьи в срок, всегда на связи. Будем работать и дальше, качество и стоимость устраивают.
Дал четкое ТЗ, оплата была проведена сразу после выполнения работы. Рекомендую

Заявки фрилансеров

He_Sa
27 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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