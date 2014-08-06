Написание статей для специализированного сайта

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  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок196 просмотров

Ищем человека (идеально на постоянную основу) для написание статей (любые объемы) по специфической тематике.

Три направления:

1) Доступ к базам данных (защита/взлом)

2) Технические средства получения информации

Обязательное условие - знание данных тематик.

При обсуждении условий - указывайте цену за 1000зн, а так же тему на которую планируете писать статью.

Написание статей
11 лет назад
roman_golubev
Роман 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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