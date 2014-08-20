Перевод 30к символов (проект для maltsev_1976)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка122 просмотра

Нужно перевести 7 статей с английского на русский. Тематика - персональные финансы, экономия денег.

Срок исполнения: 7 дней.

11 лет назад
Georgyi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maltsev_1976
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$30
7 дней
Сергей очень хорошо переводит с английского, обращаюсь к нему уже не в первый раз. :)
Очень хороший заказчик! Уже второй раз работаю и никаких претензий. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

maltsev_1976
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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