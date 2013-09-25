Настроить WordPress+WooCommerce

1. Нужно установить и полностью настроить WordPress на немецкий хостинг+ WooCommerce . Далее установить шаблон купленный на themeforest.net

2. а) Настройка: …изменить детали дизайна …установить слайдер на главную страницу …все что нужно будет изменить будет мною отмечено в screenshot. Вышлю ТЗ по почте.

б) Также меня интересует вопрос…Работаете ли вы с графическими прог.

Нужно обработать несколько фото для Slider и также 4–6 баннера …

( Весь материал, фото и текст для баннеров я предоставляю.)

в) Перевести сайт полностью на немецкий язык

3. Также интересует вопрос о SEO …имеете ли вы опыт настройки… (Plugins seo, robots.txt и по другим вопросам по этой теме.)

Срок выполнения : 7-10 дней