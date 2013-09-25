Настроить WordPress+WooCommerce

$250
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка102 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Нужно установить и полностью настроить WordPress на немецкий хостинг+ WooCommerce . Далее установить шаблон купленный на themeforest.net

2. а) Настройка: …изменить детали дизайна …установить слайдер на главную страницу …все что нужно будет изменить будет мною отмечено в screenshot. Вышлю ТЗ по почте.

б) Также меня интересует вопрос…Работаете ли вы с графическими прог.

Нужно обработать несколько фото для Slider и также 4–6 баннера …

( Весь материал, фото и текст для баннеров я предоставляю.)

в) Перевести сайт полностью на немецкий язык

3. Также интересует вопрос о SEO …имеете ли вы опыт настройки… (Plugins seo, robots.txt и по другим вопросам по этой теме.)

Срок выполнения : 7-10 дней

WordPressWooCommerce
10 лет назад
Maxdemo
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
exposition
Виктор 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$300
6 дней
Виктор это Профессионал -Фанат своего дела... ...всегда был на связи...Скорость работы, просто поражала ...если возникали вопросы по ТЗ , легко находили решения...так же советовал как будет правильно и лучше...Виктор работает в команде с дизайнером, это сыграло большую роль в моем проекте....это большой плюс когда программист и дизайнер работают в месте...в этом я убедился. Еще раз благодарю Виктора за проделанный им труд... Продолжаем сотрудничество.
Отличный заказчик, коммуникабельный, никаких проблем с оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.