Перенос сайта с DLE на Wordpress (Обновлено)

Периодически имею дело с программистами-фрилансерами с 2010 года. Виталий - первый, кто: 1. Всегда на связи 2. Делает всё, что просит клиент, и даже больше. 4. Делает всё хорошо. 4. Просит за свою работу вменяемое вознаграждение. 5. Не пропадает после того, как сдал работу, и своенравный заказчик хочет "не так, а чуть-чуть по-другому" :D. Не думал, что найду такого программиста. Доволен на 110! Рекомендую!