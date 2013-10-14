Перенос сайта с DLE на Wordpress (Обновлено)

$100
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок164 просмотра
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Всем привет! Задача - перенести сайт http://n-geist.ru/ на новый движок. С DLE на Wordpress, уже есть 99 статей. Нужна хорошая, качественная работа! Бюджет - 3 000 руб. Пожалуйста, называйте сроки! Оплата - переводом на карту Сбербанка или QIWI. Связь - через личное сообщение.

WordPress
10 лет назад
Dolmetscher31
Роман 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
20 часов назад
10 лет назад
$90
7 дней
Периодически имею дело с программистами-фрилансерами с 2010 года. Виталий - первый, кто: 1. Всегда на связи 2. Делает всё, что просит клиент, и даже больше. 4. Делает всё хорошо. 4. Просит за свою работу вменяемое вознаграждение. 5. Не пропадает после того, как сдал работу, и своенравный заказчик хочет "не так, а чуть-чуть по-другому" :D. Не думал, что найду такого программиста. Доволен на 110! Рекомендую!
Работал с Романом над переносом с DLE на Wordpress,что могу сказать,я работой как и сотрудничеством доволен .Нареканий нету,приятное общение,оплата сделана моментально.Рекомендую.