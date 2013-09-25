Maxdemo

Максим Ландо Maxdemo

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннеры

    $100

    Обработать несколько фото для Slider и также 4–6 баннеров. Создать логотип для сайта. (Весь материал, фото и текст для баннеров я предоставляю.) Вышлю ТЗ по почте.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настроить WordPress+WooCommerce

    $250

    1. Нужно установить и полностью настроить WordPress на немецкий хостинг+ WooCommerce . Далее установить шаблон купленный на themeforest.net 2. а) Настройка: …изменить детали дизайна …установить слайдер на главную страницу …все ...

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Julduzhon
40 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Баннеры
Максим хороший заказчик, с логичным и правильным ТЗ, знает, чего хочет. Оплата своевременная, работать одно удовольствие.
Юлия! Огромное спасибо ,получилось все супер... Качественно,быстро,оригинально...Все пожелания учтены. Только положительные впечатления после сотрудничества...
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exposition
Виктор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Настроить WordPress+WooCommerce
WooCommerceWordPress
Отличный заказчик, коммуникабельный, никаких проблем с оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Виктор это Профессионал -Фанат своего дела... ...всегда был на связи...Скорость работы, просто поражала ...если возникали вопросы по ТЗ , легко находили решения...так же советовал как будет правильно и лучше...Виктор работает в команде с дизайнером, это сыграло большую роль в моем проекте....это большой плюс когда программист и дизайнер работают в месте...в этом я убедился. Еще раз благодарю Виктора за проделанный им труд... Продолжаем сотрудничество.
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