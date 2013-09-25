Виктор это Профессионал -Фанат своего дела... ...всегда был на связи...Скорость работы, просто поражала ...если возникали вопросы по ТЗ , легко находили решения...так же советовал как будет правильно и лучше...Виктор работает в команде с дизайнером, это сыграло большую роль в моем проекте....это большой плюс когда программист и дизайнер работают в месте...в этом я убедился. Еще раз благодарю Виктора за проделанный им труд... Продолжаем сотрудничество.