$100
Обработать несколько фото для Slider и также 4–6 баннеров. Создать логотип для сайта. (Весь материал, фото и текст для баннеров я предоставляю.) Вышлю ТЗ по почте.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Обработать несколько фото для Slider и также 4–6 баннеров. Создать логотип для сайта. (Весь материал, фото и текст для баннеров я предоставляю.) Вышлю ТЗ по почте.
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