Здравствуйте, меня зовут Юлия, я занимаюсь дизайном более 6 лет. Очень люблю свою работу, всегда стремлюсь к совершенству, задания выполняю в оговоренный срок.

Создаю веб-дизайн: одностраничные и многостраничные сайты, логотип, фавиконки, банеры, подбираю картинки для слайдера. Могу доработать существующий дизайн, проконсультировать по необходимым правкам, подогнать шаблон под требования заказчика. Также занимаюсь фирменным стилем и полиграфией.

Работаю по предоплате 50%. Связь по скайпу funnyratjulia.

Сейчас я путешествую вокруг света, и в данный момент нахожусь во Вьетнаме, в течении месяца перелечу в США, потом в Мексику. Я путешествую и работаю вместе в моим мужем и программистом Виктором https://www.weblancer.net/users/exposition/

Группа вконтакте про наши путешествия https://vk.com/shmaramushta