Julduzhon

Юлия Курило Julduzhon

 
39 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Здравствуйте, меня зовут Юлия, я занимаюсь дизайном более 6 лет. Очень люблю свою работу, всегда стремлюсь к совершенству, задания выполняю в оговоренный срок.

Создаю веб-дизайн: одностраничные и многостраничные сайты, логотип, фавиконки, банеры, подбираю картинки для слайдера. Могу доработать существующий дизайн, проконсультировать по необходимым правкам, подогнать шаблон под требования заказчика. Также занимаюсь фирменным стилем и полиграфией.

Работаю по предоплате 50%. Связь по скайпу funnyratjulia.

Сейчас я путешествую вокруг света, и в данный момент нахожусь во Вьетнаме, в течении месяца перелечу в США, потом в Мексику. Я путешествую и работаю вместе в моим мужем и программистом Виктором https://www.weblancer.net/users/exposition/

Группа вконтакте про наши путешествия https://vk.com/shmaramushta

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Отзывы заказчиков
Maxdemo
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Баннеры
Юлия! Огромное спасибо ,получилось все супер... Качественно,быстро,оригинально...Все пожелания учтены. Только положительные впечатления после сотрудничества...
Максим хороший заказчик, с логичным и правильным ТЗ, знает, чего хочет. Оплата своевременная, работать одно удовольствие.
Ответный отзыв
exposition
Виктор 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа и дизайна для сайта
Творческий, и очень ответственный дизайнер. Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Хорошее ТЗ, своевременная оплата. Спасибо.
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#300
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 2 дней
#824