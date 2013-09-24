Специалист по работе Magento

сайт liberty-belarus.info Все материалы - в стандартных joomla-разделах и категориях. Никаких доп. компонент нет. Надо просто обновить CMS и перекинуть все материалы. Дизайн не надо - достаточно шаблона по умолчанию в J2.5 Интересуют сроки и стоимость ...