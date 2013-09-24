Специалист по работе Magento

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки307 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим специалист по работе с CMS Magento. Для выполнения размещения и администрирования магазина, осуществления административных настроек, поиске и развертывании новых модулей для сайта.

Magento
10 лет назад
mebeliniua
Денис 
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перенести сайт с Joomla 1.5.26 на 2.5.14

    сайт liberty-belarus.info Все материалы - в стандартных joomla-разделах и категориях. Никаких доп. компонент нет. Надо просто обновить CMS и перекинуть все материалы. Дизайн не надо - достаточно шаблона по умолчанию в J2.5 Интересуют сроки и стоимость ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работы на сайте

    Нужен джумла-мастер на некоторое количество работы Запускаем сайт management-club.ru Нужно сделать много вещей на джумле. Для начала: 1. Рубрикатор материалов 2. Разные меню 3. Поставить счетчики аналитики и метрики Сайт на джумле + кобальт + эмеральд Кто может делать подобное пишите сразу примерную ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на WebAsyst Shop-Script

    Требуется внести небольшие изменения в код сайта, созданный на WebAsyst Shop-Script. В частности сделать в интернет-магазине возможность добавлять как розничную цену, так и оптовую (сейчас только розничная). Сайт http://cofret.com/

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос сайта с DLE на Wordpress (Обновлено)

    $100

    Всем привет! Задача - перенести сайт http://n-geist.ru/ на новый движок. С DLE на Wordpress, уже есть 99 статей. Нужна хорошая, качественная работа! Бюджет - 3 000 руб. Пожалуйста, называйте сроки! Оплата - переводом на карту ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правки сайта на Joomla

    $15

    Нужны небольшие правки на сайте (Joomla) 1. Нужна возможность задания meta полей для любой страницы(может быть, отдельный модуль поставить) 2. Нужно вставить на главной странице текстовый блок с возможностью редактирования

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать небольшой ИМ по продаже перчаток

    $150

    Добрый день! Имеется сайт: http://promlinegroup.ru Но он проблематичный, сделан полностью на JAVA, мало что доступно для редактирования, правки... Решили сделать новый. Требуется создать простой сайт (шаблонный ИМ) - где будет каталог перчаток - 10 разновидностей перчаток. Разделы (меню) как ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • PHP программист на WordPress

    $1200

    На удаленную работу требуется PHP программист. Задача - поддерживать и разрабатывать плагины для WordPress. Требования - опыт работы от 3х лет - знание и умение работать с ООП - умение работать в комманде - минимальное знание английского языка - знание WordPress Условия работы - ...

    PHPWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Клон сайта и запуск его на модх (MODX) revo

    есть простенький сайтик paint n i t e тчк КОМ (безпробелов и .com вместо тчк) как бы его на модх поставить и связать вечеринки (events) с датами и координатами в ТВ параметры для последующих опций ...

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад