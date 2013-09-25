Натяжка на Joomla

Добрый день, прикладываю архив с заданием.

В целом, нужно с самописки перенести сайт на Joomla.

ТЗ которое в архиве полностью сделано, оно приложено, для вас, чтобы вы понимали, как работает сайт.

Работа происходит на вашем хостинге, вышлем архив с сайтом, после проверки производим оплату на электронный кошелек или карту.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!!!Или частично!

Спасибо, всем хорошего дня!

Оценивайте реальные сроки и деньги, пожалуйста!