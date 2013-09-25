Здравствуйте! Сайт на джумла 1.5.22 Необходимо к товарам добавить поле "код номенклатуры", которое будет заполняться вручную. и по этому полю будет синхронизация с CSV файлом (цены, остатки), который будет подгружаться в корень сайта. Синхронизация должна быть автоматической, ...
Скидка по промо-коду на сайте. Cms s.builder.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать на сайте возможность введения при покупке товара промо-кода, который дает скидку покупателю.
Т.е. Покупатель нажимает "заказать " и при оформлении заказа нужно новое поле под названием "промо код". Пользователь вводит код на скидку скажем 40%, заполняет оставшиеся поля и нажимает кнопку "оформить заказ" и переходя на робокассу сумма его заказа уже уменьшена на размер скидки.
Сайт psy-p.ru
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