Скидка по промо-коду на сайте. Cms s.builder.

Необходимо сделать на сайте возможность введения при покупке товара промо-кода, который дает скидку покупателю.

Т.е. Покупатель нажимает "заказать " и при оформлении заказа нужно новое поле под названием "промо код". Пользователь вводит код на скидку скажем 40%, заполняет оставшиеся поля и нажимает кнопку "оформить заказ" и переходя на робокассу сумма его заказа уже уменьшена на размер скидки.

Сайт psy-p.ru