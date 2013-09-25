Адаптация шаблона под UMI.CMS

Необходимо интегрировать доску объявлений в систему DataLife Engine, с возможностью оплаты за размещение(продление) через электронную систему оплаты Qiwi. ТЗ во вложении. Срок исполнения не более 10 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо адаптировать готовый шаблон (http://www.templatemonster.com/ru/demo/45366.html) на UMI.CMS, редакция Business.
От вас необходимо - стоимость и сроки.
Так же, при удачном сотрудничестве в дальнейшем потребуются доработки.
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