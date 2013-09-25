Доработка сайта на Drual 7

$500
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок122 просмотра
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Здравствуйте, исполнитель более месяца не выходит на связь, поэтому ничего не остается как искать нового на перспективу дальнейшего сотрудничества.

Сайт-портал, с блогами, новостями и т.д. Функционал доработан не весь, что собственно и требуется сделать.

Более подробно обсуждаем в ЛС.

ТЗ не было и нет.

10 лет назад
suomi2000
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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