Верстка и установка на WP

Максим как всегда проявил себя как профессионал, оперативно вносил доработки. Замечания слушал и исправлял со скоростью звука... за все проекты, которые я поручал этому человеку ни разу не слышал жалоб, отговорок и нытья, чтобы "добавили денюжку" - человек сдержан, справедлив и честен. Очень рекомендую данного специалиста. Надеюсь на такое же приятное дальнейшее сотрудничество.