Верстка и установка на WP

$250
Системы управления (CMS)Завершен12 заявок264 просмотра
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Здравствуйте! Нужно сверстать и установить на Wordpress psd-макеты сайта. ТЗ и фото в прикрепленных файлах.

10 лет назад
kaskentbobel
Николай 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
marhem
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$120
6 дней
Максим как всегда проявил себя как профессионал, оперативно вносил доработки. Замечания слушал и исправлял со скоростью звука... за все проекты, которые я поручал этому человеку ни разу не слышал жалоб, отговорок и нытья, чтобы "добавили денюжку" - человек сдержан, справедлив и честен. Очень рекомендую данного специалиста. Надеюсь на такое же приятное дальнейшее сотрудничество.
Как всегда с Николаем было приятно работать. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Очень рекомендую этого работодателя.
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