Компонент для Joomla 1.7

Добрый день.

На работающий сайт нужно установить и настроить компонент тестирования ARI Quiz или аналогичный по функционалу, чуть доработать вид под цвета сайта.

Нужны те же варианты оформления вопросов, возможность после завершения первого теста перейти к следующему или выбор произвольного теста из списка, ведение статистики по зарегистрированным на сайте пользователям, возможность вставки картинок в вопросы, возможность установить таймер на время ответа.