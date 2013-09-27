Оформить статьи на WP

Здравствуйте! Нужно сверстать и установить на Wordpress psd-макеты сайта. ТЗ и фото в прикрепленных файлах.
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