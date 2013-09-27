Оформить статьи на WP

Добрый день, прикладываю архив с заданием. В целом, нужно с самописки перенести сайт на Joomla. ТЗ которое в архиве полностью сделано, оно приложено, для вас, чтобы вы понимали, как работает сайт. Работа происходит на вашем хостинге, вышлем архив ...