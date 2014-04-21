Приложение для планшета под Android

Разработка приложения для управления работой музыкального терминала, установленном в развлекательном заведении (кафе, бар, ресторан, боулинг и т. д.), с помощью планшетного компьютера.

Музыкальный терминал – сенсорный терминал самообслуживания, основной функцией которого является предоставление различных услуг посетителям (заказ музыки за плату, прием платежей, оплата различных других услуг), а также фоновое озвучивание заведения.

Приложением будет пользоваться лицо (оператор), ответственное за звук в заведении.

Приложение должно быть выполнено для планшетных компьютеров под управлением ОС Android версии не ниже 4.0 с диагональю экрана от 7 до 10 дюймов. Ориентация экрана только горизонтальная.

Фон приложения темный, элементы интерфейса стандартные для ОС.

ТЗ приложил к проекту. Дизайн предоставим, схемы в ТЗ! Требуется оценить разработку приложения с серверной частью и отдельно.