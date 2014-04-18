Приложение на iOS и Android по готовым макетам

Добрый день всем. Разыскиваем мобильного разработчика для сборки приложения по готовым макетам. Требуемые платформы – iOS и Android, в перспективе windows phone. Срок – 25 дней, оплата по договоренности.

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- опыт разработки под требуемые платформы;

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, буду минусовать в карму