Приложение на iOS и Android по готовым макетам

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок165 просмотров
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Добрый день всем. Разыскиваем мобильного разработчика для сборки приложения по готовым макетам. Требуемые платформы – iOS и Android, в перспективе windows phone. Срок – 25 дней, оплата по договоренности.

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- опыт разработки под требуемые платформы;

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, буду минусовать в карму

AndroidiOS
10 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
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