Проигрыватель потокового видео 360 ios

Здравствуйте. Нужно разработать приложение, которое будет фиксировать через определенный промежуток времени положение аппарата, и давать возможность "закреплять" за определенным местом снятое на телефон фото/видео/аудио или делать текстовые заметки. Так же, нужна возможность импорта этой информации на ...