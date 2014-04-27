Генерация apk из Eclipse/Android Studio/Idea

Здравствуйте! Нужно разработать мобильное приложение под ios. Функционал - воспроизведение потокового видео360, возможно воспроизведение с локальных ресурсов, управление как с тач скрина, так и с помощью гироскопа + стандартные элементы меню. Возможна совместная работа - если получится ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть демо версия плагина для андроид. Делался в eclipse. Надо заменять один видеофайл и сгенерировать apk. Желательно сделать в режиме удаленного управления через TeamViewer.
В дальнейшем возможно сотрудничество по поддержке и разработки аналогичных приложений.
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