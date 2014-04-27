Генерация apk из Eclipse/Android Studio/Idea

Есть демо версия плагина для андроид. Делался в eclipse. Надо заменять один видеофайл и сгенерировать apk. Желательно сделать в режиме удаленного управления через TeamViewer.

В дальнейшем возможно сотрудничество по поддержке и разработки аналогичных приложений.