Разработка мобильного приложения (каталог) - iOS

Необходимо разработать приложение для мобильных устройств и планшетов. Это каталог строительных товаров.

Дизайн уже разработан: https://marvelapp.com/5eff96.

ТЗ:

Структура:

Главная, каталог, сервис-центр, вопросы по сервису, новости (новинки).

1. Главная страница

В верхней части находится логотип и заголовок.

Ниже 4 иконки: Каталог (с появляющейся иконкой для скачивания оффлайн-версии, которая исчезает после загрузки и появляется вновь при выходе новой версии оффлайн-приложения; оффлайн-версия доступна для сохранения после ввода своего e-mail – всплывающая форма), новости (с иконкой, указывающей кол-во непросмотренных новостей, исчезающая при переходе на страницу Новости), вопросы по сервису, сервис-центр, в нижней части страницы – ссылка на сайт компании.

2. Каталог

В верхней части находится логотип (ссылка на главное меню) или заголовок.

Имеется поисковая строчка.

Ниже список категорий каталога по алфавиту в виде картинки и названия категории. При клике на категорию мы переходим в подкатегорию, устроенную таким же образом, что и категория, или список товаров (сортировка товаров – по алфавиту, новинки – в самом верху).

Категории:

Аппараты для сварки

Бетонамешалки

Культиваторы

Насосное оборудование (Насосы для подачи воды, Скважинные насосы, Фекальные насосы, Центробежные насосы, Циркуляционные насосы)

Ножницы по металлу

Отбойные молотки

Перфораторы SDS-MAX

Лобзики

Мойки

Мотопомпы

Компрессора

Краскопульты

Газонокосилки

Генераторы

Зачистные

Дрели (Шуруповерты, Дрели-миксеры, Дрели ударные, Дрели Безударные)

Перфораторы SDS-PLUS

Пилы дисковые

Пилы торцовочные

Пилы цепные

Пилы Электрические цепные

Рубанки

Сварочные аппараты (Сварочные трансформаторы, Сварочные инверторы, Сварочное полуавтоматы)

Сверлильные станки

Снегоуборочная техника

Стабилизаторы

Строительные фены

Тележки

Тепловые пушки (Газовые пушки, Электрические пушки, Дизельные пушки)

Точильные станки

Угловые шлифмашины

Угловые шлифмашины полировочные

Фрезеры

Шлифмашины вибрационные

Шлифмашины ленточные

Штроборезы

3. Список товаров

- Вверху кнопка возврата на уровень выше и название категории. Ниже список товаров с заголовком и картинкой. При клике, открывается товар. Товары сортируются по алфавиту + новинки в самом верху.

4. Товар

- У товара есть изображение (или 2, тогда картинка принимает вид слайдера со стрелочками), название, артикул, информация о гарантии, описание (с кнопкой, раскрывающей полное описание товара), 1-2 видео и технические характеристики. Слева сверху кнопка возврата в категорию. Внизу – ссылки на предыдущий и следующий товары.

5. Сервис-центр

- На странице отображается информация о сервис центре, его местонахождение на карте, контактные данные. На указанные номера телефонов можно сразу же позвонить.

6. Вопросы по сервису:

- Список вопросов. При клике открывается ответ.

7. Новости

- Лента новостей, которая редактируется из админки. И потом обновляется в приложении. (Текст, изображение и/или видео, дата публикации, кнопка «Читать далее»). При добавлении новой новости на Главной странице появляется цифра у иконки новостей и на каждой странице справа вверху вместо поиска. Иконка с цифрой исчезает после перехода в раздел Новости. После ознакомления с последними новостями иконка с цифрой исчезает, возвращается поиск.

Возможности приложения:

- Добавление новых категорий

- Добавление новых товаров (изображение, описание. Изображения товаров подкачиваются постепенно по мере пользования. Либо в настройках можно поставить загрузку всех товаров)

- Добавление новых вопросов

- Изменение информации о сервис центре

- Добавление городов

- Работа в оффлайн (без видео и карт)

Указывайте, пжт, сроки и стоимость работы.