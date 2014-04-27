Приложение под andoid/ios с браузером

Есть сайт. необходимо вывести его на мобильные платформы отдельным приложением

то есть браузер внутри приложения работающий с одним сайтом и ничего более

разрешают ли такие приложения маркеты гугла и яблок?

жду предложений со сроками, ценами, возможно примерами