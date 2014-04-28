Разработчики под мобильные устройства Android/iOS

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок286 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для длительного сотрудничества нужны разработчики под мобильные устройства.

Как это выглядит: периодически появляются новые заказы (в основном простые бизнес-приложения), я вам их даю с оплатой частями и по-проектно. Управление осуществляется через почту/скайп/багтрекер/телефон. Оплата на банковскую карту или электронные деньги (яндекс рубли).

Кто конкретно нужен: разработчики под Android на Java, под iOS на Objective-C, под WP на С#, так же разработчики на HTML5 для кроссплатформенных решений типа PhoneGap.

В заявке указывайте сразу с какими технологиями работаете, ссылку на портфолио и приблизительную цену за простое приложение типа такого: https://play.google.com/store/apps/details?id=oximedia.businessquotes (только приложение, без виджета).

Жду с нетерпением ваших заявок. )

AndroidiOS
10 лет назад
silver_php1
Максим 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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