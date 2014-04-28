Разработчики под мобильные устройства Android/iOS

Нарисовал макет главного экрана, надеюсь всё понятно. Основная идея взята из программы Time Recording, можете её посмотреть. "Меню": -Удалить всё -Экспорт в CSV (Export to CSV) -Список действий (Activities) - редактор списка действий и кармы (см. ниже) -Список карм -Статистика (Totals) - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для длительного сотрудничества нужны разработчики под мобильные устройства.
Как это выглядит: периодически появляются новые заказы (в основном простые бизнес-приложения), я вам их даю с оплатой частями и по-проектно. Управление осуществляется через почту/скайп/багтрекер/телефон. Оплата на банковскую карту или электронные деньги (яндекс рубли).
Кто конкретно нужен: разработчики под Android на Java, под iOS на Objective-C, под WP на С#, так же разработчики на HTML5 для кроссплатформенных решений типа PhoneGap.
В заявке указывайте сразу с какими технологиями работаете, ссылку на портфолио и приблизительную цену за простое приложение типа такого: https://play.google.com/store/apps/details?id=oximedia.businessquotes (только приложение, без виджета).
Жду с нетерпением ваших заявок. )
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