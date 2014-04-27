Приложение под IOS

Нужно приложение, функция которого единственная - по клику на иконку приложения открывать сайт. Сайт один единственный, ссылка прошивается жестко и не меняется. Нужно просчитать два варианта реализации. 1. Сайт открывается в браузере телефона. 2. Сайт открывается в браузере, ...
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Каталог строительных товаров под IOS.
Особенности: Приложение скачивается и устанавливается, но так как это каталог, чтобы долго не качать, решили сделать онлайн версию, с возможностью догрузить картинки, чтобы можно было пользоваться оффлайн.
Возможно это не самый лучший вариант, но можем это обсудить.
Изначально была задача сделать просто обычное приложение, полностью скачиваемое. Видел несколько приложений, например с рецептами, где картинки подкачиваются после. Либо приложение с упражнениями по фитнесу, тоже работает онлайн, но если скачать картинки, то оффлайн тоже картинки будут показываться.
В общем тз в приложении, макет готов, нужно обсуждать. Бюджет указал, но жду также ваших встречных предложений.
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