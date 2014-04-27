Приложение под IOS

Каталог строительных товаров под IOS.

Особенности: Приложение скачивается и устанавливается, но так как это каталог, чтобы долго не качать, решили сделать онлайн версию, с возможностью догрузить картинки, чтобы можно было пользоваться оффлайн.

Возможно это не самый лучший вариант, но можем это обсудить.

Изначально была задача сделать просто обычное приложение, полностью скачиваемое. Видел несколько приложений, например с рецептами, где картинки подкачиваются после. Либо приложение с упражнениями по фитнесу, тоже работает онлайн, но если скачать картинки, то оффлайн тоже картинки будут показываться.

В общем тз в приложении, макет готов, нужно обсуждать. Бюджет указал, но жду также ваших встречных предложений.