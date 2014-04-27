Простое приложение для iOS и Android

Есть сайт. необходимо вывести его на мобильные платформы отдельным приложением то есть браузер внутри приложения работающий с одним сайтом и ничего более разрешают ли такие приложения маркеты гугла и яблок? жду предложений со сроками, ценами, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно приложение, функция которого единственная - по клику на иконку приложения открывать сайт. Сайт один единственный, ссылка прошивается жестко и не меняется.
Нужно просчитать два варианта реализации.
1. Сайт открывается в браузере телефона.
2. Сайт открывается в браузере, но в оболочке приложения.
Просьба дать стоимость и сроки по каждому варианту, по вашей платформе (ios или android)
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