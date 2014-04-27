Простое приложение для iOS и Android

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок197 просмотров
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Нужно приложение, функция которого единственная - по клику на иконку приложения открывать сайт. Сайт один единственный, ссылка прошивается жестко и не меняется.

Нужно просчитать два варианта реализации.

1. Сайт открывается в браузере телефона.

2. Сайт открывается в браузере, но в оболочке приложения.

Просьба дать стоимость и сроки по каждому варианту, по вашей платформе (ios или android)

AndroidiOSПриложение для iOS
10 лет назад
den-tkach
Денис 
50 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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