Отретушировать фото-портрет

Обработка фотографийЗакрыт12 заявок197 просмотров
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Старое фото, необходимо отретушировать потертости и небольшое редактирование изображения.

Прошу сразу указывать срок и цену.

9 лет назад
12to12
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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