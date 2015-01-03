Отретушировать фото-портрет

Нужна обработка фотографий по примеру как во вложении. Или если есть более интересные предложения в данном стиле готов рассмотреть. В общем интересует киношный стиль.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Старое фото, необходимо отретушировать потертости и небольшое редактирование изображения.
Прошу сразу указывать срок и цену.
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