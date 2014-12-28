Обработка фотографий

Обработка фотографийЗакрыт105 заявок984 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Постоянно есть 50-200 фотографий в неделю для обработки.

Небольшая корректировка и удалить фон (сделать фон белым)

Предложите пожалуйста Вашу цену.

Образец прикрепил.

9 лет назад
andrey_dob
Андрей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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