Обработка фотографии

Необходимо обработать 2е фотографии планов эвакуации. Обрезать лишнее, изменить перспективу (немного не ровно сфотографировали) и т.д. Нацелены на максимально низкую цену. В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
После похода к фотографу, в наличии есть 35 фотографий, которыми я абсолютно не довольна.
Здесь приложены некоторые из них. Это уже материал, который фотограф отдал после обработки в фотошопе, что по моему мнению, могло быть лучше.
Думаю, что у фотографий есть шанс стать хорошим материалом для использования, после работы одного из Вас.
Кто возьмется за работу. Всего 35 штук. Опишите сразу свое предложение и стоимость по штучно или за все работы сразу.
Обратите внимание:
- Выберите одну из фотографий, которую по Вашему мнению можете сделать лучше и предоставить, как свое предложение.
- По моему мнению, даже в реале стилист наложила меньше слой тонального крема, чем то, как это выглядит на некоторых фотографиях. Мне также не нравится свет на некоторых фотографиях
- Любая женщина не хотела бы в готовом фото видить свои лишние кг и тем более скрадки. Поэтому, посадив неправильно, фотограф должна была убрать складки в обработке на животе. Так оказалось, таки нет... Складки на животе сидя в брюках, фотограф не заметила
Ну и оптически убрать лишние кило под силу фотошопу.
- Ну классик я, что с этим поделать. Фото напротив красной стены в синих брюках производит просто вызывающий эффект. Под такой фон напрашивается другая одежда и может другой человек. Поэтому....
В общем, как говорят в народе, профессионалу будет виднее.
Надеюсь, на ваше предложение вскоре.
Анна
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