Обработка фотографии

Здравствуйте

После похода к фотографу, в наличии есть 35 фотографий, которыми я абсолютно не довольна.

Здесь приложены некоторые из них. Это уже материал, который фотограф отдал после обработки в фотошопе, что по моему мнению, могло быть лучше.

Думаю, что у фотографий есть шанс стать хорошим материалом для использования, после работы одного из Вас.

Кто возьмется за работу. Всего 35 штук. Опишите сразу свое предложение и стоимость по штучно или за все работы сразу.

Обратите внимание:

- Выберите одну из фотографий, которую по Вашему мнению можете сделать лучше и предоставить, как свое предложение.

- По моему мнению, даже в реале стилист наложила меньше слой тонального крема, чем то, как это выглядит на некоторых фотографиях. Мне также не нравится свет на некоторых фотографиях

- Любая женщина не хотела бы в готовом фото видить свои лишние кг и тем более скрадки. Поэтому, посадив неправильно, фотограф должна была убрать складки в обработке на животе. Так оказалось, таки нет... Складки на животе сидя в брюках, фотограф не заметила 

Ну и оптически убрать лишние кило под силу фотошопу.

- Ну классик я, что с этим поделать. Фото напротив красной стены в синих брюках производит просто вызывающий эффект. Под такой фон напрашивается другая одежда и может другой человек. Поэтому....

В общем, как говорят в народе, профессионалу будет виднее.

Надеюсь, на ваше предложение вскоре.

Анна