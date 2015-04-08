Поиск фотографий товаров

Нужно качественно отфотошопить фото для аватаки. Из обычного фото с телефона сделать профессиональное. Также можно сменить фон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти фотографии для косметики.
Размер готовых фотографий должен быть 550х550рх
В списке товар и как должен называться файл.
Список в приложении.
Для примера выполните 2-3 товара.
Запрашиваемая стоимость.
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