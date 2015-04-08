Поиск фотографий товаров

Обработка фотографийЗавершен17 заявок326 просмотров
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Нужно найти фотографии для косметики.

Размер готовых фотографий должен быть 550х550рх

В списке товар и как должен называться файл.

Список в приложении.

Для примера выполните 2-3 товара.

Запрашиваемая стоимость.

9 лет назад
kallamish
Петр 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mk_vera
Вера 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$6
2 дня
работа выполнена хорошо
Отличный заказчик. Интересный проект. Спасибо за сотрудничество.