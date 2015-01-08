kallamish

Петр kallamish

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
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Отличный заказчик. Интересный проект. Спасибо за сотрудничество.
работа выполнена хорошо
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