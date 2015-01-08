Привет Можете починить страницу оформления заказа на самописной cms? Yamibox.ru - не подгружается список регионов и городов на странице оформления заказа.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
10 лет назад
Привет Можете починить страницу оформления заказа на самописной cms? Yamibox.ru - не подгружается список регионов и городов на странице оформления заказа.
Нужно найти фотографии для косметики. Размер готовых фотографий должен быть 550х550рх В списке товар и как должен называться файл. Список в приложении. Для примера выполните 2-3 товара. ...