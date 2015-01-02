Цитаты из кино для instagram

надо сделать / переделать цитаты из фильмов / сериалов / мультиков под формат 640х640 на черном или белом фоне, для текста использовать симпотичный шрифт + максимально подходящую картинку

Чтобы получились такие картинки:

http://gyazo.com/364ac4d1f556c5c0381c0ec98180b042

http://gyazo.com/25d70ff383aeb4053ec23a9e0d4598e9

http://gyazo.com/fc225562f636fe75fca4d917f96c7f95

http://gyazo.com/297ac81d01f0e3961d039af82590ea01

Материал для работы:

"О чем говорят мужчины"

http://gyazo.com/9d163c26e277b2ea1700cfe9ffe90106

***

— Кризис — это когда тебе ничего не хочется и тогда ты начинаешь хотеть чего-то хотеть.

— Это ладно. Вот когда тебе не хочется хотеть чего-то хотеть — вот это кризис.

— Это не кризис, это п***ец!

***

http://gyazo.com/d4a8509b19436bd88b2e175c2d775eec

http://gyazo.com/2e8ce5d3b8caf88e447f3ada3fe02d75

***

— Или вот она задает какой-то вопрос. И я вижу, что для нее это правда очень важно. И начинаю отвечать. А она уже все — ушла. Оказывается, ей просто было важно задать этот вопрос и все...

Мультики

Кунфу Панда

http://gyazo.com/5d0d1d33062a148518f693c8075b7409

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

http://gyazo.com/1c8143568f4e24a30347349f73488322

http://gyazo.com/891c8cc614f173cbebbe0146688bd981

http://gyazo.com/e17871bac1baf4d3a2bb9cf4fc0a048f

http://gyazo.com/d4d9f76d5bf263b720309cf9173ad145

http://gyazo.com/61c044a8cfd06754b07f6b9f7a909903

http://gyazo.com/82159a2a3b9e463a5f7a5d83ddd86cce

http://gyazo.com/62804c1a06ca9b9f2810c5d00e10b734

СЕМЕЙКА КРУДС

http://gyazo.com/8f00cbe3d485320adf82534008db04b3

МАДАГАСКАР

http://gyazo.com/734c809d9c6d037b4dbe7ee7073659b3

http://gyazo.com/1e259002b58115fb2b5b6e268c8ec787

http://gyazo.com/1e0d269ade1d4dd97e6751dd709186fa

http://gyazo.com/b030f2289aa4f5ed3e576fa4e5c587c8

http://gyazo.com/90751ef5d57498f06865289274acfa49

http://gyazo.com/36a4ef2bce4ac368a1dc9ff06465ecd8

ШРЕК

http://gyazo.com/b4bd94d442174b3f21c87e4dbb04f493

http://gyazo.com/d24e0979c4f172db7aafb0bacc4d966f

ХОРТОН

http://gyazo.com/defa142b21b95efcf76b18b968487b35

Холодное сердце

http://gyazo.com/c8e9c472389c2e8f3f32d15b700f1726

http://gyazo.com/718f40c8bb9d423acb888d1c15bb2d1f

Гадкий я

http://gyazo.com/8739dece9b304e027391bced3f397939

Алёша Попович и Тугарин Змей

http://gyazo.com/7b0c62efb19feb4fcfa84da9c4784c02

http://gyazo.com/b02746fb6f73a809e7bfee6c9b8ec8ac

Илья Муромец и Соловей-разбойник

http://gyazo.com/a081db1fe37b4aa417741c1fee4c9566

http://gyazo.com/b4df90cc8778111ce85de89597b5f4c6

Добрыня Никитич и Змей Горыныч

http://gyazo.com/a58667f63a0bebe44264b947fbb666a9

http://gyazo.com/3d1f6a8ed7fc8619566a37b8b0f51992

Пиратов Карибского моря

— Знаете это чувство: стоишь на краю обрыва, и тянет прыгнуть вниз?... У меня его нет.

***

— Всем ни с места! Я обронил мозги.

***

— Остерегаться нужно честных людей: даже не заметишь, когда они сделают какую-нибудь глупость.

***

— Теперь ты капитан? Нынче назначают кого ни попадя!

***

— Ты там бывал?

— Разве я похож на того, кто бывал у источника молодости?

— Зависит от освещения.

***

— Ты меня растлил! Я была совсем невинной девушкой!

— Ты проявила определенную сноровку во время своего растления!

***

— Это безумие!

— Нет, это политика!

***

— Стоит разок умереть и приоритеты тут же меняются.

***

— Как тебя вообще занесло в Испанский монастырь?

— Я принял его за бордель. Легко спутать.

***

— То есть, ты обманула меня, сказав правду?

— Да.

— Оригинальный ход. Надо запомнить.

Друзья

http://gyazo.com/33ee41743ede15860f52cca8710da34f

http://gyazo.com/363995074e870b162f207c5c1ae5d4bb

http://gyazo.com/77825af573e581a37f947b6b575a4c9f

***

Джо: Профессия? Динозавры.

Росс: Вообще-то, я палеонто... Ладно, пусть будут динозавры.

***

Рейчел: Ненавижу мужчин, у которых скучная работа!

Чендлер: А кем был Росс!? Дрессировщиком львов?

***

— Что с тобой, ты чем-то расстроена?

— Это все мой папа. Он сказал, что купит мне спортивный мерседес.

— Я же говорил вам! Ее отец — садист.

***

Фиби: Мы заказали пиццу, как ты любишь.

Джо: Две пиццы?!

***

Фиби: Ты хочешь научиться играть на гитаре?

Джо: Да!

Фиби: Тогда не трогай ее!

***

Росс: Поверь мне на слово, твоя задача как жениха — появиться на церемонии и правильно назвать имя.

Теория большого взрыва

– Не стоит раздражать тех, кто имеет доступ к твоей пище! (Пенни)

***

С сантехникой мы на «ты». Не хочу хвастать, но почти весь пятый класс я провел головой в унитазе. (Шелдон)

***

Пенни: А нельзя отложить телефоны и общаться как нормальные люди?

Шелдон: Можно. Но благодаря Стиву Джобсу не нужно.

Доктор Хаус

– Соболезную. Жить он будет долго и достанет вас по полной.

***

– Неужели это волчанка? Мечты сбылись!

***

Уилсон: Эта женщина...

Хаус: Та, что не говорит? Мне понравилась.

Советские фильмы

http://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/25-lyubimyh-citat-iz-staryh-filmov-788660/