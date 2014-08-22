Добрый день. Был создан сайт (и еще в процессе разработки), необходима помощь в наполнении. Сайт до конца не сдан, сроки гибкие, поэтапные. Например, мы согласовываем цену за количество знаков или сверстанную страничку, а работы ...
Контент-менеджер на 3 часа ежедневно
Две вакансии, работа постоянная.
Потребуется до 3-4 часа вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные.
Суть: Необходимо из уже известных источников собирать однотипную информацию и методично вносить ее в стандартную форму согласно инструкции, фактически копипаст. Тема контента — строительство.
Требуется сотрудник из восточных регионов страны с большой разницей во времени по отношению к Москве. Это может быть Красноярск, Иркутск, Владивосток и другие населенные пункты с разницей 4–6 часов с Москвой. Особенность в том, что время начала вашей работы это 5-6 часов утра по МСК, а весь контент уже должен быть внесен к 9:00 МСК, после чего с ним далее работают другие сотрудники.
Ежедневная отчетность. Оплата за единицу внесенной информации по системе Qiwi.
В обращении прошу сразу писать откуда Вы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно наполнить магазин по свету. Что вбивать 1)мета теги везде разные 2)Название 3)Фото от 2 до 10 штук (нужно найти или скопировать с сайта поставщика) 4) хор-ки такие ...Наполнение сайтов44 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Прошу помочь в установке и заполнении сайта для оператора интернет. На хостинге тайм веб. Все остальное в личных сообщениях! Сайт планирую приобрести в виде шаблона. хостинг поддерживает не все cms поэтому предпочтительно joomla версии 2.5,Простите ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, коллеги! В связи с высокой загруженностью мне требуется надежный и ответственный помощник, который быстро осваивает любую админку, не пропадает из сети, бросив проект на меня, и отличается умом и сообразительностью (с). Прошу ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется человек для регулярного ручного размещения объявлений на модерируемых досках (авито ру).Предложение для тех, кто имеет опыт в этой сфере.Примерно 100 - 300 шт в день.2 руб за шт.Характер работы - небольшая , стабильная подработка.При ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, ищем 1-3 человек для наполнения сайтов на постоянной основе. Преимущественно WP, Joomla. Пишите стоимость наполнения, опыт и условия сотрудничества. начать работать можно уже сегодня.Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разместить 10 статей на сайте http://kater98.ru/articles/ на примере существующих статей. Сайт: MODx revolution Исходный материал: 1. 10 статей объемом до 3000 симв. (сейчас это выгрузка xml из Адвего, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется администратор каталога споривной экипировки и одежды, каталог на Opencart. Обязанности: + добавление новых товарных позиций (с прописываением мета-данных) + обновление "каруселей" хитов продаж, спецпредложений, новинок + мелкие правки ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть магазин скажим номер 1, нужно перенести все товары в магазин номер 2. количество 2000 , необходимо перенести артикул, описание, цену, сео ссылку. Указывайте ваши цены за позициюНаполнение сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад