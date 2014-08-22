Контент-менеджер на 3 часа ежедневно

Две вакансии, работа постоянная.

Потребуется до 3-4 часа вашего рабочего времени ежедневно, 5 дней в неделю, сб-вс выходные.

Суть: Необходимо из уже известных источников собирать однотипную информацию и методично вносить ее в стандартную форму согласно инструкции, фактически копипаст. Тема контента — строительство.

Требуется сотрудник из восточных регионов страны с большой разницей во времени по отношению к Москве. Это может быть Красноярск, Иркутск, Владивосток и другие населенные пункты с разницей 4–6 часов с Москвой. Особенность в том, что время начала вашей работы это 5-6 часов утра по МСК, а весь контент уже должен быть внесен к 9:00 МСК, после чего с ним далее работают другие сотрудники.

Ежедневная отчетность. Оплата за единицу внесенной информации по системе Qiwi.

В обращении прошу сразу писать откуда Вы.