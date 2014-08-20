Добрый день. Был создан сайт (и еще в процессе разработки), необходима помощь в наполнении. Сайт до конца не сдан, сроки гибкие, поэтапные. Например, мы согласовываем цену за количество знаков или сверстанную страничку, а работы ...
Установка и наполнение сайта
Прошу помочь в установке и заполнении сайта для оператора интернет. На хостинге тайм веб. Все остальное в личных сообщениях! Сайт планирую приобрести в виде шаблона. хостинг поддерживает не все cms поэтому предпочтительно joomla версии 2.5,Простите за краткое описание но я не знаю что еще необходимо добавить, так как я в этом мало понимаю -)
А вот шаблон куда это надо перенести http://demo.rockettheme.com/live/joomla/hadron/#, форум трогать не надо только сменить лого, вкладка личный кабинет просто ссылка ,от сюда http://ethernetconnect.ru/
Заявки фрилансеров
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