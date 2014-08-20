Установка и наполнение сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок214 просмотров

Прошу помочь в установке и заполнении сайта для оператора интернет. На хостинге тайм веб. Все остальное в личных сообщениях! Сайт планирую приобрести в виде шаблона. хостинг поддерживает не все cms поэтому предпочтительно joomla версии 2.5,Простите за краткое описание но я не знаю что еще необходимо добавить, так как я в этом мало понимаю -)

А вот шаблон куда это надо перенести http://demo.rockettheme.com/live/joomla/hadron/#, форум трогать не надо только сменить лого, вкладка личный кабинет просто ссылка ,от сюда http://ethernetconnect.ru/

Joomla
11 лет назад
lifepuls
Сергей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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