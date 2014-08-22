Добрый день. Был создан сайт (и еще в процессе разработки), необходима помощь в наполнении. Сайт до конца не сдан, сроки гибкие, поэтапные. Например, мы согласовываем цену за количество знаков или сверстанную страничку, а работы ...
Разместить 10 статей (MODx revolution)
Необходимо разместить 10 статей на сайте http://kater98.ru/articles/ на примере существующих статей.
Сайт: MODx revolution
Исходный материал:
1. 10 статей объемом до 3000 симв. (сейчас это выгрузка xml из Адвего, совершенно без форматирования).
2. Таблица для проставления ссылок на значимые страницы.
Объем работы:
0. Беглая проверка орфографии и пунктуации.
1. Форматирование статей в HTML (вручную и редактор Dreamweaver или аналог без мусора), заголовки h1-h2, абзацы
, списки
2. Поиск по 1 иллюстрации на статью (оч. популярные памятники архитектуры в СПб).
3. Проставления 1-3 ссылок на значимые страницы в последнем абзаце текста, с небольшой коррекцией текста.
4. Размещение на сайте по образцу.
5. Настройка автопубликации через 2 дня/1 статья.
в отклике на заявку, от вас СТОИМОСТЬ и СРОКИ.
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