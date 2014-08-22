Разместить 10 статей (MODx revolution)

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Завершен4 заявки180 просмотров

Необходимо разместить 10 статей на сайте http://kater98.ru/articles/ на примере существующих статей.

Сайт: MODx revolution

Исходный материал:

1. 10 статей объемом до 3000 симв. (сейчас это выгрузка xml из Адвего, совершенно без форматирования).

2. Таблица для проставления ссылок на значимые страницы.

Объем работы:

0. Беглая проверка орфографии и пунктуации.

1. Форматирование статей в HTML (вручную и редактор Dreamweaver или аналог без мусора), заголовки h1-h2, абзацы

, списки

  • и пр.

    • 2. Поиск по 1 иллюстрации на статью (оч. популярные памятники архитектуры в СПб).

    3. Проставления 1-3 ссылок на значимые страницы в последнем абзаце текста, с небольшой коррекцией текста.

    4. Размещение на сайте по образцу.

    5. Настройка автопубликации через 2 дня/1 статья.

    в отклике на заявку, от вас СТОИМОСТЬ и СРОКИ.

    HTMLMODX
    11 лет назад
    shivan
    Иван 
    45 лет
    11 лет в сервисе
    Был
    4 года назад

    Выбранный исполнитель

    masba
    38 лет
    12 лет в сервисе
    Была
    2 дня назад
    11 лет назад
    $12
    3 дня
    София - аккуратный, оперативный и толковый работник. Рекомендую.
    Всегда приятно сотрудничать с хорошими людьми) Спасибо!

    Заявки фрилансеров

    masba
    38 лет
    12 лет в сервисе
    Была
    2 дня назад
    11 лет назад
    ТОП-10
    Наполнение сайтов

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