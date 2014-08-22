Разместить 10 статей (MODx revolution)

Необходимо разместить 10 статей на сайте http://kater98.ru/articles/ на примере существующих статей.

Сайт: MODx revolution

Исходный материал:

1. 10 статей объемом до 3000 симв. (сейчас это выгрузка xml из Адвего, совершенно без форматирования).

2. Таблица для проставления ссылок на значимые страницы.

Объем работы:

0. Беглая проверка орфографии и пунктуации.

1. Форматирование статей в HTML (вручную и редактор Dreamweaver или аналог без мусора), заголовки h1-h2, абзацы

, списки

и пр.

2. Поиск по 1 иллюстрации на статью (оч. популярные памятники архитектуры в СПб).

3. Проставления 1-3 ссылок на значимые страницы в последнем абзаце текста, с небольшой коррекцией текста.

4. Размещение на сайте по образцу.

5. Настройка автопубликации через 2 дня/1 статья.

в отклике на заявку, от вас СТОИМОСТЬ и СРОКИ.