Есть магазин скажим номер 1, нужно перенести все товары в магазин номер 2. количество 2000 , необходимо перенести артикул, описание, цену, сео ссылку. Указывайте ваши цены за позицию
Администратор каталога на Opencart
Требуется администратор каталога споривной экипировки и одежды, каталог на Opencart.
Обязанности:
+ добавление новых товарных позиций (с прописываением мета-данных)
+ обновление "каруселей" хитов продаж, спецпредложений, новинок
+ мелкие правки в верстке(стилях): увеличить/уменьшить шрифт, исправить выравнивание и проч.
+ при необходимости внести незначительные правки в код
Администратор должен быть хорошо знаком с движком.
Оплата до 50$/месяц
Заявки фрилансеров
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