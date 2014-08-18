Автоматический парсинг/копирование товаров

Здравствуйте.

Для постоянного сотрудничества нужны ответственные люди, которые могут сделать парсинг товаров с сайта-донора, модификации с текстами/изображениями, и импортировать эти данные в разные движки интернет-магазинов.

Проще говоря, вы должны выполнять эти услуги http://kpx-msk.ru/uslugi/napolnenie-tovarami-internet-magazina.html

Умение делать интернет-магазины, на том или ином движке, тоже приветствуется.

У нас есть итересное тестовое задание на парсинг(подробнее в личной переписке).

Обьявление атуально месяц со дня публикации, так что пишите.