Наполнение товара

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Закрыт22 заявки167 просмотров

Есть магазин скажим номер 1, нужно перенести все товары в магазин номер 2. количество 2000 , необходимо перенести артикул, описание, цену, сео ссылку.

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11 лет назад
mirfox
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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