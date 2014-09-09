Требуется контент-менеджер для автомобильного блога на CMS Wordpress. В обязанности входит: 1. Получение статьи и её публикация на блоге. 2. Подбор и обработка картинок для статей. Должен быть вкус к ...
Надо добавить картинки в разделы сайта cms openca
Надо добавить картинки в разделы сайта cms opencart
около 60 картинок
прошу писать стоимость за добавление 1 картинки
Выбранный исполнитель
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