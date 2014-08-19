Нужен контент-менеджер (это управляющий интернет-проектом, человек, который берет на себя ответственность за развитие веб-ресурса) для интернет магазина www.avtomakc.ru.

От контент-менеджера требуется создание понятно и удобного интерфейса интернет магазина (создание шаблонов и ТЗ). Наполнение каталогов (аксессуаров, масел и т.д.). Оплата (предлагайте) 2 раза в месяц. Если продвижения не будет, то с менеджером мы расторгнем договор, нам нужны люди которые хотят работать. Первый 1,5 месяца стажировка (оплата 7,500 руб), после прохождения стажировки пересмотрим оплату.