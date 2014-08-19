Контент-менеджер

$208
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок315 просмотров

Нужен контент-менеджер (это управляющий интернет-проектом, человек, который берет на себя ответственность за развитие веб-ресурса) для интернет магазина www.avtomakc.ru.

От контент-менеджера требуется создание понятно и удобного интерфейса интернет магазина (создание шаблонов и ТЗ). Наполнение каталогов (аксессуаров, масел и т.д.). Оплата (предлагайте) 2 раза в месяц. Если продвижения не будет, то с менеджером мы расторгнем договор, нам нужны люди которые хотят работать. Первый 1,5 месяца стажировка (оплата 7,500 руб), после прохождения стажировки пересмотрим оплату.

11 лет назад
avtomakc68
Пашка 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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