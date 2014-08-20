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Каталог товаров,измение названий и атрибутов
Добрый день,
Работать через админку интернет-магазина
У меня есть каталог товаров порядка 15000 товаров.
Это 80 страниц товара по 200шт на странице.
Нужно пройтись по всему каталогу поправить наименование товара и добавить атрибуты там где не хватает их
Шаблон заполнения дам,работу объясню.
Править нужно будет не все товары.
Хотелось бы увидеть ответственного исполнителя,умеющего думать своей головой там где нужно,а не только действовать как робот.
На исполнение дам время дней 10,если потребуется дам две недели.
Мой рейтинг позволяет произвести оплату по завершению работы.
Уважаемые фрилансеры.Указывайте пожалуйста стоимость.Я готов заплатить за весь каталог не более 5000рублей.
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