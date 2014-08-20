Срочно! Программист для написания парсеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок202 просмотра

Срочно! На постоянной основе требуется программист для написания парсеров с синхронизацией. Для работы вам понадобятся знания php, postgreql, twig, yii . Оплата за парсер 700 грн. Каждый парсер оплачивается отдельно. За более подробной информацией обращайтесь в скайп

PHPYii
11 лет назад
bestlot1
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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