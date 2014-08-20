Первичное наполнение сайта на Drupal

Добрый день. Был создан сайт (и еще в процессе разработки), необходима помощь в наполнении.

Сайт до конца не сдан, сроки гибкие, поэтапные. Например, мы согласовываем цену за количество знаков или сверстанную страничку, а работы выполняются по мере поступления.

Как правило "Сверстать раздел" - тексты есть. В процессе могут выявляться "баги", их необходимо фиксировать и присылать.

Очень гибкая система администрирования, необходимо применять красивую верстку с блоками, картинками, выделениями.