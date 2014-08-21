Добрый день. Был создан сайт (и еще в процессе разработки), необходима помощь в наполнении. Сайт до конца не сдан, сроки гибкие, поэтапные. Например, мы согласовываем цену за количество знаков или сверстанную страничку, а работы ...
Исполнитель для размешения объявлений на Авито
Требуется человек для регулярного ручного размещения объявлений на модерируемых досках (авито ру).Предложение для тех, кто имеет опыт в этой сфере.Примерно 100 - 300 шт в день.2 руб за шт.Характер работы - небольшая , стабильная подработка.При постоянном сотрудничестве возможно увеличение вознаграждения.Связывайтесь со мной он-лайн, через следующие контакты :Важно иметь хотя бы начальный опыт работы.Возможность выходить в сеть с разных айпи.Желателен опыт в составлении простых текстов.Интересует постоянное сотрудничество.
Если умеете размещать одно и тоже объявление на несколько городов с одного аккаунта, так чтобы его не удаляли, то возможно долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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