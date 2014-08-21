Исполнитель для размешения объявлений на Авито

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки294 просмотра

Требуется человек для регулярного ручного размещения объявлений на модерируемых досках (авито ру).Предложение для тех, кто имеет опыт в этой сфере.Примерно 100 - 300 шт в день.2 руб за шт.Характер работы - небольшая , стабильная подработка.При постоянном сотрудничестве возможно увеличение вознаграждения.Связывайтесь со мной он-лайн, через следующие контакты :Важно иметь хотя бы начальный опыт работы.Возможность выходить в сеть с разных айпи.Желателен опыт в составлении простых текстов.Интересует постоянное сотрудничество.

Если умеете размещать одно и тоже объявление на несколько городов с одного аккаунта, так чтобы его не удаляли, то возможно долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
tumbus
Алекс 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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