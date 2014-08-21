Требуется помощник для наполнения сайтов

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Завершен20 заявок294 просмотра

Здравствуйте, коллеги!

В связи с высокой загруженностью мне требуется надежный и ответственный помощник, который быстро осваивает любую админку, не пропадает из сети, бросив проект на меня, и отличается умом и сообразительностью (с).

Прошу писать ориентировочные расценки на добавление нового товара, а также сколько простых позиций в день можете оформить.

Проекты у меня бывают периодическими, задания разными.

Все заявки скрыты.

Исполнитель желательно из РФ, чтобы не было проблем с переводом оплаты.

С Уважением...

p.s. Очень прошу не писать в личку, я сама напишу тем, кто меня заинтересует.

11 лет назад
lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ksushka-ka
Оксана 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
$10
30 дней
Ксения очень ответственный и исполнительный работник, который спрашивает, когда возникают вопросы в работе, не делая "отсебятину". Рекомендую ее как надежного и смышленого исполнителя!
Отличный заказчик! Четко поставленное ТЗ, моментальная оплата. Когда возникали вопросы, Мария была на связи и сразу же все решали.

Заявки фрилансеров

Ksushka-ka
Оксана 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад

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