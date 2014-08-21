Требуется помощник для наполнения сайтов

Здравствуйте, коллеги!

В связи с высокой загруженностью мне требуется надежный и ответственный помощник, который быстро осваивает любую админку, не пропадает из сети, бросив проект на меня, и отличается умом и сообразительностью (с).

Прошу писать ориентировочные расценки на добавление нового товара, а также сколько простых позиций в день можете оформить.

Проекты у меня бывают периодическими, задания разными.

Все заявки скрыты.

Исполнитель желательно из РФ, чтобы не было проблем с переводом оплаты.

С Уважением...

p.s. Очень прошу не писать в личку, я сама напишу тем, кто меня заинтересует.