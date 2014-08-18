Наполнение каталога / CMS WP

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок241 просмотр

Добрый день!

Нужен контент-менеджер на сайт y4etka.com

Задача наполнять каталог, добавляя туда краткое описание приложений, игр, фильмов и журналов.

То есть, работа заключается в добавление новой записи, заполнение нескольких полей в ней плюс добавление картинки.

Придумывать самостоятельно ничего не требуется, просто копировать с App Store.

Оплата: 1000 добавленных записей - 3500 рублей (всего нужно добавить будет около 4000-4500 записей)

Прикрепляем файл на котором отмечено все наглядно, пример одной заполненной записи и откуда брать информацию для заполнения.

У тех кто откликнется на данный проект, желательно:

1) наличие 10 и более положительных отзывов

2) наличие iPhone или iPad

3) умение делать работу внимательно, но при этом быстро и качественно

WordPress
11 лет назад
Y4etka
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Platina92
32 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$100
30 дней
Благодарю за отличную реализацию проекта, Юлия очень внимательная, понятливая и старательная. Ответственно подошла к заданию и сделала все очень оперативно и даже больше того, чем было указано в ТЗ. Очень понравилось сотрудничество и надеюсь будем сотрудничать и дальше. Спасибо. Рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую! Оплачивает все в срок, грамотно ставит задачи и постоянно на связи.

Заявки фрилансеров

Platina92
32 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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