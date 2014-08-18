Наполнение каталога / CMS WP

Добрый день!

Нужен контент-менеджер на сайт y4etka.com

Задача наполнять каталог, добавляя туда краткое описание приложений, игр, фильмов и журналов.

То есть, работа заключается в добавление новой записи, заполнение нескольких полей в ней плюс добавление картинки.

Придумывать самостоятельно ничего не требуется, просто копировать с App Store.

Оплата: 1000 добавленных записей - 3500 рублей (всего нужно добавить будет около 4000-4500 записей)

Прикрепляем файл на котором отмечено все наглядно, пример одной заполненной записи и откуда брать информацию для заполнения.

У тех кто откликнется на данный проект, желательно:

1) наличие 10 и более положительных отзывов

2) наличие iPhone или iPad

3) умение делать работу внимательно, но при этом быстро и качественно