Необходимо загрузить дамп таблиц БД от сюда http://my-shop.ru/my/helper_90 в магазин thecutebuy.com Загрузить базу данных из my-shop.ru в thecutebuy.com ( движок oscommerce). Так как сделано в разделе книги new. нужен ...
Наполнение каталога / CMS WP
Добрый день!
Нужен контент-менеджер на сайт y4etka.com
Задача наполнять каталог, добавляя туда краткое описание приложений, игр, фильмов и журналов.
То есть, работа заключается в добавление новой записи, заполнение нескольких полей в ней плюс добавление картинки.
Придумывать самостоятельно ничего не требуется, просто копировать с App Store.
Оплата: 1000 добавленных записей - 3500 рублей (всего нужно добавить будет около 4000-4500 записей)
Прикрепляем файл на котором отмечено все наглядно, пример одной заполненной записи и откуда брать информацию для заполнения.
У тех кто откликнется на данный проект, желательно:
1) наличие 10 и более положительных отзывов
2) наличие iPhone или iPad
3) умение делать работу внимательно, но при этом быстро и качественно
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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