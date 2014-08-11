Добрый день! Нужен контент-менеджер на сайт y4etka.com Задача наполнять каталог, добавляя туда краткое описание приложений, игр, фильмов и журналов. То есть, работа заключается в добавление новой записи, заполнение ...
Наполнение товарами в интернет магазин.
Необходимо наполнить товарами интернет магазин . Мы платим 15 р за добавление 1 товара .Алгоритм работы следующий.
Мы высылаем список товаров со ссылками на описания на сайтах наших поставщиков.
Исполнителю необходимо через админку магазина:
1. Ввести название товара (копи-паст)
2. Ввести цены
3. Ввести артикул
4. Подобрать 3 фото
5. Подобрать видео и разместить. Если оно есть на ютубе.
6. Отметить категории, к которым подходит данный товар.
7. Занести кратко данные в ексел таблицу.
(текстовое описание переносить не требуется)
Если первые 5 пунктов это по большей части механические действия, то 6-ой пункт требует анализа, соответственно, прежде чем поручить работу необходимо выполнить небольшое тестовое задание, которое предполагает расстановку категорий для 3-ёх товаров – это займёт 5-10 минут.(по большинству товаров основные категории и подкатегории уже проставлены нами, что упростит вашу работу) В приложенном файле пример выполнения тестового задания и 3 товара, которым нужно подобрать категории на нашем интернет магазине darimax.ru. Выполненное тестовое задание высылать на емейл. Далее, при взаимном интересе, мы вышлем подробную видеоинструкцию как всё делать и товары для наполнения. Начинать работать можно сегодня.
Необходимо 3-4 человека. На данный момент товаров более 1000, будем высылать партиями по 20-100 по мере готовности исполнителя. Через какое то время будет готово к наполнению ещё порядка 1000 товаров.
Отвечаю только по емейл. В письме укажите скайп для связи. Благодарю за внимание и приглашаю к сотрудничеству.
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