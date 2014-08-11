Наполнение товарами в интернет магазин.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок375 просмотров

Необходимо наполнить товарами интернет магазин . Мы платим 15 р за добавление 1 товара .Алгоритм работы следующий.

Мы высылаем список товаров со ссылками на описания на сайтах наших поставщиков.

Исполнителю необходимо через админку магазина:

1. Ввести название товара (копи-паст)

2. Ввести цены

3. Ввести артикул

4. Подобрать 3 фото

5. Подобрать видео и разместить. Если оно есть на ютубе.

6. Отметить категории, к которым подходит данный товар.

7. Занести кратко данные в ексел таблицу.

(текстовое описание переносить не требуется)

Если первые 5 пунктов это по большей части механические действия, то 6-ой пункт требует анализа, соответственно, прежде чем поручить работу необходимо выполнить небольшое тестовое задание, которое предполагает расстановку категорий для 3-ёх товаров – это займёт 5-10 минут.(по большинству товаров основные категории и подкатегории уже проставлены нами, что упростит вашу работу) В приложенном файле пример выполнения тестового задания и 3 товара, которым нужно подобрать категории на нашем интернет магазине darimax.ru. Выполненное тестовое задание высылать на емейл. Далее, при взаимном интересе, мы вышлем подробную видеоинструкцию как всё делать и товары для наполнения. Начинать работать можно сегодня.

Необходимо 3-4 человека. На данный момент товаров более 1000, будем высылать партиями по 20-100 по мере готовности исполнителя. Через какое то время будет готово к наполнению ещё порядка 1000 товаров.

Отвечаю только по емейл. В письме укажите скайп для связи. Благодарю за внимание и приглашаю к сотрудничеству.

11 лет назад
Darimax
Вадим 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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