Добрый день, коллеги! Ищется контент-менеджер для проекта. Основные задачи: - Форматировать, размещать статьи и делать перелинковку внутри сайта - Находить, обрабатывать,компоновать и загружать фотографии - ...
Правки на сайте CMS JOOMLA
Заменить некоторые картинки, (нужно будет как то поправить картинки в редакторе)
Удалить блок с товарами, заменить некоторый текст.
Правки на сайте нужно будет делать регулярно, по необходимости.
Поэтому желательно, чтобы была возможность регулярно делать правки.
Прошу сообщать расценки и сроки.
сайт - artitex.net
Заявки фрилансеров
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