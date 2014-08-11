Работа с Яндекс картами

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Закрыт8 заявок179 просмотров

Есть в эксели порядка 1500 строк с координатами, требуется сопоставить координатам ближайшую станцию метро как в примере (см.приложение) Т.е. я предоставлю координаты а ваша задача в соседней строчке проставить метро (данные по Москве и Питеру)

11 лет назад
Scandal
Антон 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров