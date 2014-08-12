Добавление фото и подробное описание товару

Товар заведен и все характеристики заполнены.

Необходимо только добавить фото 1-3шт., с изменением размера в фотошопе и подробное описание.

В помощь будет дано два сайта, на одном находятся фото товара на другом его описание.

Средняя скорость выполнения данной процедуры нашим специалистом 2-4 минуты.

Работы много в районе 12000 товаров.

Цена 3руб./1 товар.

Для работы Вам будет необходимо установить на свой комп. ShopCMS PS.

Перед началом работы необходимо будет заполнить 5 тестовых товаров