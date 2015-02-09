Доработка дизайна

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка328 просмотров
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Необходимо доработать дизайн сайта,так чтоб привлечь посетителей.Адрес сайта www.gamesandfilms.ru

9 лет назад
andreybest
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ann_Kawper
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$50
35 дней
Сделала хороший дизайн для киносайта,все в срок и цена намного дешевле чем у конкурентов.Планирую и в дальнейшем сотрудничать)
Большое спасибо! Четкие указания, своевременная оплата! Рекомендую
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